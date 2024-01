Sanja Marinković otkrila zašto se razvela: Jedan trenutak bio je presudan

Voditeljica Sanja Marinković poslije razvoda od Aleksandra Uhrina ne uspijeva da pronađe novog muškarca.

Nema problem s tim da otvoreno govori o krahu prvog braka.

U emisiji “Zvezde Granda Specijal” Sanja je priznala da je moguće da je jedan od razloga što se rastala u vezi s onim što je osjetila.

- Bio je to trenutak kad sam shvatila da ja nisam – ja. Pokušavala sam da ugodim svima osim sebi, većina žena se zbog toga u jednom trenutku rastane. Kada je riječ o ljubavi, naravno ja sam uvijek za to da se rastanemo prije nego što počnemo da se mrzimo, ne da se ne volimo. Dok smo još u prijateljskim odnosima, to je pravi trenutak da shvatimo da možemo jedno bez drugog kao prijatelji i roditelji odlično da funkcionišemo – pričala je Sanja.

A kada je ugađala svima, zapravo nije sebi.

- Rastala sam se emotivno prije nego što je to javnost saznala. Tek kad sam sve namirila, da su svi s tim osjećajem zadovoljni u porodici i familiji, onda sam odlučila da javno progovorim. Imala sam period od 2-3 godine kada sam morala sa svima da popričam – objasnila je Sanja.