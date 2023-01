Milica Pavlović: "Jer na kraju, preživjela sam sve"

- Moram da podvučem jednu jako važnu stvar, preponosna sam na svoj tim i na ljude koji zajedno sa mnom rade na svemu što dođe do vas! Nevjerovatni su i sinoć su mi pokazali da i u najstresnijim situacijama umiju da funkcionišu kao da je sve u najboljem redu i daju svoj maksimum - navodi Milica na Instagramu.

Dodaje i to da je birala najbolje ljude da stoje uz nju i kada sve krene po zlu, kao što je to bilo prethodne noći.

- Bilo je stvarno svega. I ne mogu sve da ispišem u jednom postu. Od minimalno vremena da se spremim za nastup, pogrešnih informacija i tajminga, do toga da sam mislila da ću u jednom momentu zajedno sa onim plaštom sa tri metra visine završiti na podu Arene, preko otvorenih rana, katane koja se sve vrijeme tresla, pa su me na sve to dočekali i izgorjeli kadrovi nastupa u prenosu.

Dodaje i to da ništa nije funkcionisalo po planu.

- Iako smo kompletna ekipa i ja dali sve od sebe da sve bude kako smo planirali, radili, vježbali… i kako ste vi navikli kada sam ja u pitanju… jer, imala samo samo jedan cilj - veliku želju da vam na najspektakularniji način najavim novi album #KUČKETINA - objavila je Milica Pavlović na Instagramu.

Za kraj je navela da kada sumira sve što se dešavalo u prethodnih 24h, ipak je uspjela.

- Jer na kraju, preživjela sam sve. Zar ne? - napisala je Milica u objavi.