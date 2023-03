U prodaji još 500 dodatnih karata za Halidov koncert

Zbog ogromnog interesa publike, organizator je danas, 11. marta, na sam dan koncerta odlučio da u prodaju pusti dodatnih 500 ulaznica.

One se mogu kupiti na prodajnim mjestima na platou Skenderije, te u sarajevskom BKC-u u vremenu od 10 do 17 sati, kao i na biletarnici Zetre u vremenu od 12 do 20 sati.

Svi ulazi na koncert u dvorani Zetra bit će otvoreni za posjetitelje od 19 sati. Publika se moli da koristi alternativne parkinge zbog ograničenog broja parkinga na Zetri (parkinzi kod stadiona Koševo, na Barama).

Specijalna gošća na koncertu Halida Bešlića bit će mlada Španjolka Laura Marin, koja će sa njim na bini pune Zetre i zapjevati. Ova osamnaestogodišnjakinja iz Španije još kao dijete je zavoljela muziku s naših prostora, što ju je podstaklo da nauči jezik i pjeva za sve Balkance.