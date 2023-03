Sve je spremno za spektakl Brusa Dikinsona u Sarajevu

Sarajevo raširenih ruku očekuje muzički spektakl "Jon Lord‘s Concerto for Group and Orchestra", koji je zakazan za srijedu, 22. marta, u 20 sati u dvorani Skenderija, u kojem je glavna zvijezda legendarni Brus Dikinson (Bruce Dickinson).

Sprema iznenađenje

Riječ je o sjajnom projektu "Jon Lord’s Concerto For Group And Orchestra", koji je jednim dijelom repertoar grupe "Deep Purplea", a drugi dio je komponirao i osmislio osnivač i klavijaturista benda Džon Lord (Jon). Publika u Sarajevu u srijedu će imati priliku prvi put vidjeti ovaj jedinstveni spoj rokenrola i klasike na čelu s frontmenom "Iron Maidena" Brusom Dikinsonom.

S legendarnim frontmenom "Iron Maidena" na bini će biti više od 70 muzičara, pratit će ga Zagrebačka filharmonija, a nastupit će i čitav niz legendarnih imena. Dirigent je Pol Man (Paul Mann).

Koncert će se sastojati iz dva dijela - svaki će trajati po 45 minuta, a dijelit će ih pauza od 20 minuta.

Dikinson će pjevati pet numera "Deep Purplea", svoje dvije kompozicije, a za bis se sprema iznenađenje.

Evropska i južnoamerička turneja ovog muzičkog projekta startala je u srijedu, 15. marta, u Bukureštu a na koncertu su uživali i Tomislav Kašljević, producent sarajevskog spektakla, zajedno sa kćerkom i desnom rukom Martinom Kašljević.

Druženje u hotelu

- Bio sam gost ljudi koji vode taj projekt, bio sam na koncertu i mogu reći da sam oduševljen. Prvi dio je klasičan, ustvari rok klasika, gdje do izražaja dolazi filharmonija. Manjim dijelom "old stars bend", a u drugom dijelu taj bend dominira i naravno Brus Dikinson. On izvodi sedam pjesama – dvije svoje i pet od „Deep Purplea“ – rekao je Kašljević za "Avaz".

Poslije koncerta uslijedilo je druženje u hotelu.

- Tom prilikom upoznao sam Brusa Dikinsona. Na mene je ostavio jak dojam jednostavnog čovjeka - dodaje Kašljević.

Naravno da je tema razgovora bila i Sarajevo.

- On se zaista raduje tom dolasku u Sarajevu. Ja neke stvari nisam ni znao. Rekao mi je da je dogovorio susret s gradonačelnicom Benjaminom Karić, istakao je da je siguran da će koncert biti emotivan i veoma dobar. Kao i njegov susret sa Sarajlijama - rekao nam je Kašljević, jedan od vodećih muzičkih producenata na ovim prostorima.