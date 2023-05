"Let 3": Na pozornici neće biti traktora

"Let 3 ima jako dobre ideje. Mislim da ćemo ih vidjeti u finalu iako se većini ne sviđaju", "Ima puno pjesama s dobrim porukama, ali mislim da neće zasjeniti Let 3", "Tako sam ponosan na Let 3 i na njihovu probu. Ovo je izvanredno, bravo", "Let 3 je pokazao da svaki njihov umjetnički odabir ima svrhu. Ovo je pravi primjer", "Oni moraju u finale", pišu ljudi na Twitteru.

Tri minute eksplozije emocija

Članovi "Leta 3" su nakon probe podijelili dojmove u razgovoru s ukrajinskim voditeljem Timurom Mirošničenkom.

- Sigurni smo da prolazimo u finale Eurosonga. To je zapečaćeno. Imamo vatromet, imamo šminku i dobre kostime. Bit će to tri minute eksplozije emocija - rekao je Prlja.

Otkrili su i da na pozornici neće biti traktora.

- Traktor je pretežak za pozornicu. Jako smo tužni zbog toga.