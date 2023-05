Hitmejker Fahrudin Pecikoza se s mnogo emocija prisjetio teške, ratne 1993., kada je nastala pjesma „Sva bol svijeta“, koja je Bosnu i Hercegovinu predstavljala te godine na Evroviziji.



Autor je Dino Merlin, a koautor Pecikoza.

- Dino Merlin je pjesmu posvetio svojoj supruzi Ameli. Ona je bila vani, a on još u Sarajevu. To je nježna ljubavna priča. On je počeo raditi pjesmu, pa je mene pozvao da se uključim.