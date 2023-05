Endi Rurk (Andy Rourke), basist grupe "The Smiths", preminuo je u 59. godini. Tužnu vijest potvrdio je njegov kolega iz benda Džoni Mer (Johnny Marr) i otkrio da je Endi bolovao od raka gušterače.

Rurk je snimao sa "Smithsima" na pjesmama kao što su "This Charming Man" i "There Is a Light That Never Goes Out".

Također je svirao u grupi "Freebass".