Rada Manojlović: Pijem tablete za spavanje i sređujem celulit u fotošopu

Pjevačica Rada Manojlović iznenadila je nedavno priznanjem da ne koristi kozmetičke proizvode poput krema ili parfema, a da se tušira povremeno.

Pjevačica tvrdi da je sređena samo pred kamerama, dok je u kućnom izdanju "raspad sistema". Osvrnula se i na trend uljepšavanja putem fotošopa, a kako kaže jedino "sređuje" celulit.

- Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfemisane kreme isto ne koristim. Samo je božja volja i geni što ovako izgledam - priznala je Rada.