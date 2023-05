Slavna Tina Tarner nije voljela jedan od svojih najvećih hitova: "Grozna i užasna pjesma"

Legendarna rock pjevačica Tina Tarner (Turner) preminula je u sinoć nakon duge bolesti u dobi od 83. godini u svom domu u Kusnachtu, blizu Ciriha u Švicarskoj.

Slavna pjevačica ostavila je za sobom veliki broj bezvremenskih hitova, ali jedan od njih, i to dosta velik, Tarner baš i nije voljela. Naime, u dokumentarcu HBO-a o Tini Tarner snimljenom 2021. godine pjevačica je otkrila da ne voli pjesmu „What's Love Got To Do It“, koja se našla na albumu Private Dancer i koja joj je donijela Grammyja.

"To je bila pop-pjesma"

- Bila je to užasna i grozna pjesma. Ja sam bila rokerica, a ovo je bila pop-pjesma - rekla je Tarner u dokumentarcu.

Njen tadašnji menadžer Rodžer Dejvis (Roger Davies) bio je oduševljen pjesmom i mislio je, očito s pravom, da bi pjesma mogla biti hit.

- Rekao sam joj da je to kao džoging. Onda smo oboje ustali i džogirali. Tako je Tina uhvatila taj groove pjesme i prilagodila je sebi - rekao je Dejvis, a Tarner je to potvrdila.

Promijenila pjesmu

- Ja sam promijenila tu pjesmu i učinila je svojom - pojasnila je Tarner.

Kraljica rock'n rolla prodala je više od 180 miliona albuma i osvojila 12 Grammyja, a njene pjesme omiljene su među generacijama.