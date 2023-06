Reper Tupak dobit će zvijezdu na Stazi slavnih 26 godina nakon smrti

Tupakova sestra, prihvatit će tu čast u njegovo ime tokom formalne ceremonije otvaranja njegove zvijezde.

Šakur čije je umjetničko ime bilo stilizirano kao 2Pac, izdao je svoj debitantski album 1991., te nastavio uživati ​​u uspjehu na ljestvicama s hitovima poput California Love, All Eyez on Me, Changes i I Ain't Mad at Cha.

Preminuo je 13. septembra 1996. u dobi od 25 godina, nakon što je upucan s četiri hica u Las Vegasu. Godine 2004. njegov posthumni singl Ghetto Gospel, koji sadrži sample iz pjesme Indian Sunset Eltona Johna, dosegao je prvo mjesto britanske tabele singlova.