Amil Lojo i Fahrudin Pecikoza za "Avaz": Trending nije pokazatelj uspjeha pjevača

Pjevači su počeli da muziku uzimaju zdravo za gotovo, da prave ono što je komercijalno i što će se najprije zapamtiti i ući u uho slušalaca. Najčešće teme koje se spominju u današnjim pjesmama su skupi automobili, nazivi različitih brendova, alkohol, droga, novac, kriminal, žene...



Svaki spot se svodi gotovo na isti, ustaljeni „kalup“ - prisustvo djevojaka koje su danas fizički sve više slične jedna drugoj, različiti automobili, a nerijetko se može vidjeti i oružje. Ljubav se gleda na površan način, a prikazana je tako da su najbitnije stvari fizički izgled i novac.

Modifikuju glas

Danas je čak postala normalna pojava da se neko bavi muzikom - zahvaljujući napretku tehnologije i izumu brojnih programa koji modifikuju glas pjevača.

Pjesme koje su danas u trendingu stavile su u sjenu većinu umjetnika koji su propagirali kvalitetnu muziku, s tematikom istinske ljubavi, tuge, sreće, razočarenja i slično.

Hitmejker Amil Lojo je za „Dnevni avaz“ istakao da pjesme koje preferira omladina imaju nešto svoje te da takva muzika ne utječe na stanje društva.

- To je neki novi val muzike, koji se, očigledno, omladini sviđa. Nisam odrastao uz tu muziku pa nisam ni kompetentan da pričam, ali sve ono što publika sluša poštujem i cijenim. Taj dio vulgarnosti u tekstovima i zveketanja oružjem mi se baš nimalo ne sviđaju. Ima tu veoma talentovanih izvođača i autora muzike, to su neki novi klinci koji drugačije čuju muziku i jako dobro to rade.

Super to nekada zvuči, imaju pjesme nešto svoje, nisu one tek tako popularne. Volio bih više ljubavi u tim tekstovima nego pištolje i vulgarnosti – istakao je Lojo.

Muzika današnjice je sigurno izgubila svoju čar i smisao koju je imala ranije, a publika je postala željna nečeg novog.