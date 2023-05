Fahrudin Pecikoza za "Avaz": Političari ne vole Evroviziju, jer tamo nema štele

Imamo veoma bogate ljude, koji iz malog džepa mogu platiti nastup BiH, ali njima to ne pada na pamet. Novokomponirani tajkuni nemaju državotvornu svijest - ogorčen je Pecikoza.

Fahrudin Pecikoza Peca, koautor teksta pjesme „Sva bol svijeta“, s kojom se BiH na Eurosongu predstavila ratne 1993., te autor teksta kompozicije „Lejla“, s kojom je naša zemlja 2006. osvojila treće mjesto - najbolje u historiji, smatra da je to „dio plana da se BiH izbriše s karte Evrope“.

Na TV-u s puškom

On podsjeća na to kako smo u ratu uspijevali osigurati sredstva i otići na Evroviziju.

- I to zahvaljujući nekim ljudima koji su znali prepoznati važnost da se zastava BiH pojavi na tri minute, to gledaju stotine miliona ljudi. Da se priča, spominje BiH... Spomenut će se BiH barem na glasanju. Nula bodova, ali će se čuti ime Bosna i Hercegovina - govori Peca.

On vrlo otvoreno proziva i Kanton Sarajevo.

- Ako smo mi taj nukleus odakle počinje BiH, onda KS za Eurosong godišnje treba izdvojiti 500.00 KM. Sarajevski kanton ima milijardu i nešto KM budžeta. Ali niko neće to da prepozna. Ljudi koji žive u političkom habitusu pojma nemaju šta to znači. Nekim političarima se to malo i gadi, jer u kulturi i sportu nema privilegija, štela. Ne možeš postati Džeko ili Merlin preko štele - ističe Peca.

BHRT, kao nosilac projekta „BH Eurosong“, već godinama ističe da nemaju novaca za ovaj projekt.

- Krivica BHRT-a je ogromna. Ja sam posljednji put komunicirao s ljudima s Javnog servisa kad smo ih dobili na sudu da plate autorske honorare. Možete li zamisliti da je Javni servis BiH jedini koji godinama nije plaćao autorska prava. Ja sam posljednji put gostovao na TV-u s puškom. Znači u ratu - ističe Pecikoza.