Legendarna Lepa Lukić za "Avaz": Meni čiča ne treba

Lepa Lukić (83), pravog imena Lepava Mušović, svojevremeno je bila među najtiražnijim estradnim umjetnicima u bivšoj Jugoslaviji, zajedno sa Zoricom Brunclik, Lepom Brenom, Šabanom Šaulićem i Miroslavom Ilićem.



Pjevačicin porok

U orbitu do tada neviđene popularnosti vinula se pjesmom "Od izvora dva putića" Petra Tanasijevića. Festival Ilidža bio je presudan u karijeri ove vrhunske pjevačice, gdje je, 1969. godine, pobijedila pjesmom "Oplakana ljubav".

Okušala se i kao glumica u filmovima "I Bog stvori kafansku pevačicu", 1972., "Paja i Jare", 1973., te jednoj epizodi TV serije "Kamiondžije", 1972. godine.

Skoro šest decenija zanimljiva je publici i medijima, koji su joj nadjenuli titulu "kraljica narodne muzike". Tri puta se udavala. Njen privatni život posebno je interesantan medijima, naročito onaj dio u vezi s njenim porokom - kockanjem.

Više puta je isticala da o tome niko ne treba voditi brigu, jer ne troši tuđe, nego svoje pare. A da ni danas, sa svoje 83 godine života, nije okačila "mikrofon o klin", svjedoči njen novi CD naziva "Vatra", koji je prije nekoliko dana promovirala u prodavnici “Jugoton – Croatia records” u centru Beograda.

Riječ je o reizdanju istoimenog albuma objavljenog 1985. godine za koji je tada dobila “Zlatnu ploču”.

Pjesmama kao što su "Žena bez imena“, „Ti si zenica mog oka“, „Vatra“ i „Ne možeš biti moj”, pridodate su i tri bonus numere koje su kao singlovi svojevremeno također objavljene za “Jugoton” (”Snovi devojački”, „Dok Morava hladna teče”, „Zašto sruši bračni veo”).

- Presretna sam zbog ovog izdanja. Posebno mi je drago što je to došlo na inicijativu ljudi iz Zagreba, što su se oni sjetili. Nisam ja to tražila, ali kada su me nazvali i pitali da li se slažem, naravno da sam prihvatila - počinje priču za "Dnevni avaz" Lepa Lukić.

Vaša karijera traje dugo i uspješno, već skoro 60 godina… Biste li, kada se osvrnete unazad, nešto mijenjali na tom putu koji ste prošli?

- Ne bih… Šta da mijenjam kada sam uspjela najviše što može da se uspije. I što da mijenjam, nisam đavo da mi je malo…