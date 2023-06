Pjesma bh. benda Dubioza kolektiv "U.S.A." najavljuje novu sezonu višestruko nagrađivane američke serije "What We Do in the Shadows".

Trailer pete sezone popularne horor komedije o vampirima Dubioza kolektiv podijelila je i na svom Instagram storiju, gdje se mogu čuti stihovi iz pjesme "U.S.A": "I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate“.