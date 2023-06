Italijanski tenor Domeniko Menini ususret koncertu u Skenderiji: Oduševljen sam što ću za nekoliko mjeseci biti u Sarajevu

Koncert „Tri tenora“ održat će se 18. novembra u dvorani Skenderija u Sarajevu. Organizatori poručuju da je gala koncert "Tri tenora" svjetski projekt serije koncerata, koji su započela tri najslavnija tenora svih vremena Lućano Pavaroti (Luciano Pavarotti), Hoze Kareras (Jose Carreras) i Plasido Domingo (Placido).



Koncerti „Tri tenora“ postali su najposjećeniji koncerti u historiji klasične muzike. Svojim repertoarom kompozicija iz različitih epoha i muzičkih stilova, a svakako i odabirom gostiju na koncertima – Bono Voks (Vox) Cukero ( Zucchero), Brajan Adams (Brayan Adams), Piter Gabrijel (Peter Gabriel), Selin Dion (Celin) i drugi, učinili su da klasična muzika bude prihvaćena i od velikog broja mlade publike.

Mladi umjetnici

Poslije smrti najslavnijeg tenora Lućana Pavarotija, koncerti su nastavljeni da se održavaju diljem svijeta te s nevjerovatnom pažnjom praćeni i dalje od publike i poštovalaca klasične umjetničke muzike.

- Osim latino-američko i italijanskih tenora, organizatori će u Sarajevu dati priliku da se i naši mladi umjetnici predstave publici, a sigurno i dobiju priliku da svoje muzičko umijeće kasnije uz slavne izvođače predstave i van granica naše zemlje. Orkestar na sceni koji će svirati cijeli program ovog koncerta bit će „New Europe Philharmonic Orchestra“ - ističe u ime organizatora Emir Nuhanović.

Repertoar će činiti najpopularnije i najzahtjevnije operske arije, dok će u drugom dijelu programa biti izvedene najpopularnije italijanske kancone „Torna a Sorento“, „O sole Mio“, „Caruso“, „Mama“, „Granada“, „Con te Partiro“ i druge. Ulaznice u pretprodaji mogu se dobiti putem sistema kupikartu.ba i na prodajnim mjestima na platou Skenderije i BKC-u.

Ususret koncertu za „Dnavni avaz“ je, uz posredstvo Emira Nuhanovića, govorio jedan od učesnika, tenor Domeniko Menini (Domenico). Uz Meninija će nastupiti njegov zemljak Alesandro Goldoni (Alessandro) te Alehandro Eskobar (Alejandro Escobar) iz Kolumbije.

Radi se, kako nam je kazao Nuhanović, o jako talentiranom tenoru stabilnog glasa, koji skoro nikad nije odgodio koncert ili predstavu.

- Boja glasa podsjeća mnogo na glas Andrea Bočelija (Bocelli). Posebno se u operama ističe njegova gluma. Lirski tenor koji s velikim emocijama donosi svaku svoju ulogu. Svaki nastup shvata i tako pjeva kao da je na najvećoj svjetskoj sceni. I zato je omiljen kod publike, a posebno zbog njegovog šarma omiljen je kod ženskog dijela publike – govori nam Nuhanović.

Menini je govorio o karijeri, dolasku u Bosnu i Hercegovinu, snazi muzike...

Vi ste lirski tenor iz mlađe generacije pjevača, koji trenutno pjevaju po evropskim scenama. Recite nam nešto o sebi i kakva je profesionalna perspektiva mladih umjetnika uopće u današnje vrijeme?

- To što sam operski tenor daje mi priliku da nastupam diljem svijeta u nekim od najboljih operskih kuća i koncertnih dvorana u mnogim različitim zemljama od Australije, do Japana, Bliskog Istoka, Evrope i Južne Amerike. Uvijek sam bio fasciniran snagom muzike i nakon klasične gitare i drugih instrumenata, još kao tinejdžer sam odabrao jedno poprilično riskantno poručje: opersko pjevanje. Nakon toga nisam mogao zamisliti dan svog života bez pjevanja.

Otkako sam 2004. debitirao u produkciji koju je organizirao „Grand Teatro La Fenice“ u Veneciji, spoznao sam evoluciju izvođenja opere, od uglavnom vokalne predstave do sve više scenskog, možda, bolje rečeno, kinematografskog čina. U današnje vrijeme gluma u operi je jednako važna, kao i vokalna izvedba, ponekad i više, i to uveliko mijenja perspektivu našeg djelovanja. Nadasve, nakon Covid-19 pandemije, mnogo stvari se promijenilo i umjetnik mora pronaći svoje novo mjesto, a ja se osjećam sretnim za buduće angažmane u operama i koncertima i za svaku priliku pjevanja na koju me pozovu.

Prvi put

Upravo ste završili turneju s koncertom “Tri tenora” u Rumuniji i, prema dostupnim informacijama, imali ste prepune dvorane, tražena je ulaznica više. Kako ste Vi zadovoljni turnejom?

- Turneja u Rumuniji je bila posebno iskustvo. Imali smo vrlo toplu dobrodošlicu u 20 gradova, kao i ovacije na kraju svakog koncerta. Jako sam uživao nastupajući za rumunsku publiku i osjetivši toplu atmosferu u koncertnim salama Bukurešta, Temišvara, Cluja, Arada, Craiove…

Do sada niste nastupali u Bosni i Hercegovini i šta očekujete od koncerta?

- Da, prvi put ću biti u Bosni i Hercegovini i oduševljen sam što ću za nekoliko mjeseci biti u Sarajevu. Očekujem koncert na kojem će i izvođači i publika zajedno uživati u muzici i nezaboravnoj noći. Želim upoznati ljude iz Sarajeva i dati im najbolje od svog italijanskog karaktera.

Jeste li razmišljali da na repertoar za sarajevski koncert stavite planetarno poznatu kompoziciju “Miss Sarajeva”?

- Naravno! “Miss Sarajeva” je vrlo emotivna pjesma, s jakom porukom u sebi. Bit će magija izvesti to u Sarajevu, osjećam se blagoslovljeno što ću imati tu priliku.

Šta možete poručiti zahtjevnoj sarajevskoj publici, s obzirom na to da su do sada u Sarajevu imali priliku slušati i Karerasa i Pavarotija (iz njegovih mladih dana), Raimondija, kao i dirigente Mutija i Mehtu?

- To su vrlo veliki umjetnici, pravi gorostasi svijeta bel canto umjetnika. Siguran sam da u ušima i srcima sarajevske publike ovi glasovi još odzvanjaju! Ali usporedba u umjetnosti nikad nije dobra ideja!

Uzbuđen sam što ću nastupati u takvoj sredini i obećavam da ću pjevati svom svojom energijom, strašću, kompetentnošću, glasom i osobnošću, kako bih sa sarajevskom publikom uživao u italijanskoj opernoj muzici, italijanskim i napolitanskim kanconama uz podršku muzičara “New Europe Philharmonic Orchestra”.