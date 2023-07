Đorđe David za "Avaz": Krivo mi je što nikad nisam imao solistički koncert u Sarajevu

Pobjednica ovogodišnje sezone takmičenja “Zvezde Granda” je Slavica Angelov, čiji mentor tokom takmičenja je bio poznati roker i član žirija Đorđe David.

- Zaista sam vjerovao u sva tri moja kandidata, ali nije bilo do toga, šta sam ja mislio ili šta su mislili novinari ili neki drugi. Bio je kao i uvijek bitan samo glas publike. A, publika je glasala onako kako je glasala i ja sam zaista presretan zbog toga – reko je David za “Avaz” na početku razgovora.

Bio u nirvani

Kako ste Vi doživjeli pobjedu Vašeg kandidata?

- Svako od nas mentora ima određenu težinu i ima taj neki utjecaj kada su u pitanju naši kandidati. Kroz naše dugogodišnje karijere ljudi nas jednostavno vole ili ne vole, ali ja, ipak, mislim da nas ipak više vole. Vjerujem da je nekako moj utjecaj kroz muziku koju ja predstavljam vrlo jasan i jak, mislim da se također cijenila moja hrabrost i čast koja mi je bila ukazana, da boje rokenrola branim u takmičenju koje se zove „Zvezde Granda“. To je najveće regionalno takmičenje koje je ikada bilo na Balkanu i koje je najbitnije za karijere ovih mladih ljudi. A, tu prije svega mislim na Dženana Rakića, mog Bišćanina, pa na pobjednicu Slavicu iz Makedonije kao i na Milana Bukelića iz Crne Gore. Njihovi repertoari nisu narodni melos, njihovi repertoari su nešto drugo gdje se sjećamo nekih velikana, koji su kroz tu vrstu muzike vaspitavali generacije. A, publika je imala sluha za sve to.

Vaš stav o Dženanu Rakiću?

- On mi je nekako poseban, prije svega što je moj „herz“, što je pravi rokenroler u svoj toj priči. Dženanova je priča prava i puna rokenrola.

S kakvim osjećajem ste dočekali ovogodišnju finalnu noć?

- Prije početka generalne probe nisam uopće mogao da spavam, pa sam onda odradio odličan trening i bio sam u nekakvoj nirvani, a što me plašilo. Kada su se popalili reflektori i kada je krenulo odbrojavanje, bio sam u baš velikoj tremi, ali ništa manje ni ostale moje kolege nisu bili daleko od mene. Takmičarima je na probi bilo najljepše, a i kasnije, jer nije bilo žirija i sve što su radili, radili su za publiku.

Udarni termini

Da niste postali član žirija „Zvezde Granda“, kojim putem bi išla Vaša karijera?

- Ne bi bila ovako plakativna, a to je definitivno tako. U sve to ušao sam vrlo skeptično, ušao sam s jako mnogo rezerve. Ali, vjerujte mi ovo je bila najbolja pružena šansa za rokenrol, a pričam samo o Srbiji. Srbijanski mediji u udarnom terminu nemaju varijantu gdje može da se čuje rokenrol, a obično su to nekakvi terminu kada nisu najgledaniji.

Čak ni nacionalna frekvencija, a mislim tu na RTS, nemaju nekakav udarni termin za tu vrstu muzike, a trebali bi da imaju kao nekakvo naslijeđe iz onih prošlih vremena. Saši Popoviću sam beskrajno zahvalan što me je doveo u “Zvezde Granda”, pa sada u glavnom terminu na televiziji možete da čujete i „Smak“, „Bijelo dugme“, „Divlje jagode“, „Riblju čorbu“, da čujete Alena, Tifu, Bebeka… To je blagodat i ozbiljno svjetlo na rokenrol sceni. Beskrajno sam zahvalan produkciji što se kroz takmičenje i kroz mene prijavljuje sve više mladih ljudi koji pjevaju tu vrstu muzike. A, u svemu tome veliki utjecaj ima i Marija Šerifović. Kada me je Saša doveo, mislim da se i Marija nekako otvorila po tom pitanju.

Kada razmišljate o nekadašnjim pobjednicima, koga biste mogli izdvojiti?

- Definitivno od kada se pojavilo mentorstvo, mislim da smo iznjedrili nekoliko veoma dobrih i jakih imena, veoma ozbiljnih. Uvijek na prvo mjesto staviti Džejlu Ramović, koja je ozbiljna princeza. Dakle na prvom mjestu princeza, a onda sve ostalo što scena treba da da, ljepota , glas, maniri, vaspitanost i, kako bih rekao, posjeduje neku pravu energiju, koja pjevačica u 21. stoljeću mora i treba da ima. Ona je jednostavno rođena za to, a ona je za sada najveća zvijezda koja je iznjedrena iz ovog takmičenja.

Poseban slučaj

Krase Vas tetovaže, kratka kosa, nabildani ste, djelujete kao opasan tip, a ustvari ste duša od čovjek tokom takmičenja?

- Mislim da svi ljudi u rokenrolu imaju i dušu i srce, a ja sam opet poseban slučaj. Tragično sam emotivan i jedina moja odbrana je taj neki tvrd stav, a koji će narodu djelovati kao da sam neki opasan tip. To je jedina varijanta da mogu da se odbranim od emocije. Nema šanse da ne pomognem nekome kada me pita, pa čak i nauštrb mog vremena, moje familije, mog posla, ljudi iz benda…

Da li planirate solistički koncert u Sarajevu?

- Nikada, ali baš nikada nisam imao solistički koncert u Sarajevu, a to mi je jako krivo. Ja veoma dobro znam da imam publiku u Sarajevu, a vjerujem da će se to desiti. Ali, krajem jula Ivana Peters i moj bend dolazimo u Bihać da tučemo ozbiljan rokenrol, pop i rok.

Ne poznajem današnju Karleušu

Nedostaje li Vam Jelena Karleuša u takmičenju?

- Nedostaje mi ona Jelena koju sam znao i kakvu sam je upoznao. Ovu današnju Jelenu Karleušu u ovom trenutku ne znam i ne poznajem. Uvijek sam imao čist odnos prema njoj. Ali, Jelena je uvijek imala taj neki zid i to jeste bila tačka spoticanja kada je žiri u pitanju. Ali, Jelena zna da bude ozbiljan drugar. I kada se desio onaj ozbiljan gaf sa kandidatkinjom iz Banje Luke, ja sam odmah stao iza nje, jer ja sam čovjek koji je lojalan ljudima s kojima radi bez obzira da li su u pravu ili ne. A, Jelena je u tom trenutku definitivno bila u pravu.

Od sebe ne mogu, ali i ne želim da pobjegnem, samo pokušavam koliko god je moguće da se zaštitim, ali u javnom poslu je to teško.