Elton Džon koncertom u Štokholmu zaključio svoju oproštajnu turneju: Nastupati za vas je bio moj razlog življenja

Okružen obožavateljima iz cijelog svijeta koji su željeli čuti i vidjeti svog idola na njegovom oproštajnom koncertu, Elton Džon (John) je nakon pola stoljeća nastupanja u subotu navečer oduševio publiku u Štokholmu i rekao im zbogom.

Oproštajnu turneju započeo 2018. godine

Elton Džon započeo je svoju oproštajnu turneju 2018. i završio pet godina kasnije u Štokholmu, a posljednji koncert otvorio je jednom od svojih najpopularnijih pjesama "Bennie and the Jets".

Na posljednjem nastupu izvedene su 23 pjesme iz različitih perioda njegove duge karijere, među kojima su "Rocket Man", "Tiny Dancer", "I Guess That‘s Why They Call It the Blues" i "Philadelphia Freedom". Tri puta je izlazio na bis i otpjevao "Cold Heart", "Your Song" i "Goodbye Yellow Brick Road".

"Razlog mog življenja"

- Nastupati za vas je bio moj razlog življenja, a vi ste bili apsolutno sjajni. Večeras je bilo čarobno. Pokušavam razaznati šta se to dogodilo, ali mislim da će proći neko vrijeme prije nego mi sve sjedne sada kada konačno završavam s turnejama. Ne mogu vam reći koliko ćete mi faliti i koliko me vaša podrška učinila poniznim. To će sa mnom ostati zauvijek - rekao je 76-godišnji muzičar.

Kada je krenula pjesma "I‘m still standing", više od 30.000 gledatelja u Tele2 areni je ustalo. Tokom koncerta Elton Džon je odao počast Arethi Franklin uz taktove pjesme "Border Song".

Tokom svoje petogodišnje turneje, prekinute zbog covida-19, njegove nastupe popratilo je 6,25 miliona ljudi.