Pjevačica Elvira Rahić za "Avaz": Želim da moje dijete bude kao što je bio sin Enesa Begovića

- Svako ima svoje mjesto pod zvjezdanim nebom, pa tako i ja. Niko ne može zauzeti mjesto koje mi je suđeno. Drago mi je što ima više onih koji pozitivno i danas govore o tome, a bilo je i nekih zlobnika koji su pričali kako „možeš da ideš u 'Intakt', ali tamo niko od Elvire ne može da dođe do dobre pjesme“. A, ja sam sama dobre i jake pjesme davala drugim kolegama. Recimo, u to vrijeme sam dobila pjesmu „Srce od papira“ i nisam se vidjela u njoj, pa sam predložila da je snimi Sanela Sijerčić. Pjesma je postala veliki hit, koji se i danas sluša.

- Bila je to zaista izuzetno lijepa privatna zabava u Štutgartu, kod moje drage prijateljice. Uvijek sam uz nju kada se u njenoj porodici dešavaju neki lijepi momenti. Osim mene, ugošćen je bio i naš dragi Halid Bešlić- istakla je Rahić na početku razgovora i prisjetila se kako je upoznala Bešlića, kako je došlo do saradnje s Tifom, pričala je i o porodici, životu u Beču, a priznala je i na čijem ramenu se može isplakati.

Gode li Vam pohvale?

- Pohvale volim kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Veoma me obraduje kada ljudi ne zaboravljaju svoje prijatelje, gest koji su učinili, ali isto tako i ja se znam zahvaliti, pohvaliti. Sve je to na neki način uzimanje, davanje i međusobno poštivanje. Sve je to život.

Sjećate li se prvog susreta s Halidom Bešlićem?

- Bilo je to davno, mislim prije tridesetak godina, i to upravo u Njemačkoj. I od tada njegujemo naše prijateljstvo. Nekada davno, kada smo radili zajedničke turneje po BiH, on mi je u jednom momentu rekao: „Znaš li ti, Elvira, da tebe zovu ženski Halid Bešlić?“ Rekla sam mu da nisam znala, ali ako je to zaista tako, onda mi je to velika čast. Halid je zaista jedan veliki umjetnik, čovjek i prijatelj, izuzetno ga cijenim, poštujem i volim. Kada se kaže Halid Bešlić, uvijek oko sebe vidite samo dobro.