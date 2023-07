Emir Aličković, frontmen "Lapsus banda", za "Avaz": Vrijeme mi je da nađem djevojku za ženidbu

Aličković je otkrio i to da bi se s te dvije nove pjesme mogla kompletirati dva albuma, ali da još nema ideju ni viziju na koji način će se sve to odviti, odnosno da li će izaći neki album sa svim dosadašnjim pjesmama

U planu, kako nam je rekao, ima još dvije pjesme, ali smatra da bi bilo previše da se sada objave, tako da će one svjetlo dana ugledati krajem ljeta.

- Kolege su znale izbaciti i po deset albuma, od kojih samo tri ostanu zapažena, ali to sve traži novac i vrijeme, međutim, vjerujem da, ako je nešto kvalitetno, naći će svoj put - kaže Aličković.

Publika ne može reći da nema šta slušati u posljednjih nekoliko mjeseci, s obzirom na to da su albume objavile Milica Pavlović, Tea Tairović, Maya Berović i Aleksandra Prijović, a Aličković ističe da je hrabrost objaviti album, jer su velika ulaganja u pitanju.

- Pregovaramo s kolegicama, imena neću još otkriti, ali do sada su to bili muški dueti, tako da će ove nove numere zaista ostaviti odličan trag - govori Aličković.

Osvrnuo se i na to da je istina kada kažu da je velika kriza kada je riječ o autorima te da se pojavljuju sve lošiji tekstovi. Ističe da bi to mogao biti povod da i on postane kantautor.

Biti pjevač je veoma turbulentno i potrebno je mnogo odricanja, a Emir nam je otkrio i da je u njegovoj karijeri bilo mnogo teških momenata.

- Ponosan sam na sebe jer nisam nikad odustao. Osam godina sam u kafani, što bi se reklo, tako da mi je drago što sam opstao u tom svijetu - navodi Aličković.

Rodni Kakanj

Ispričao je kako je sve počelo te kaže da je prvi korak načinio na YouTubeu, gdje je snimao covere pjesama. To mu je otvorilo vrata do saradnji i menadžera koji su ga zapazili. Na navode da pjevači idu graditi karijere u Srbiji, Aličković je poručio da nikada nije napustio svoj rodni Kakanj i otišao u Beograd, jer se uvijek vrati u svoju domovinu.

- U Beogradu imam stan, ali to je samo zbog lakše organizacije i nastupa, jednostavnije mi je otići iz Beograda negdje na nastup nego iz Kaknja - ističe Aličković.

Ljetna sezona je uveliko počela, broj nastupa je porastao, a Emir važi za jednog od poželjnijih pjevača kada je u pitanju ženski dio publike. Međutim, on ističe da je slobodan te da je vrijeme da nađe djevojku za ženidbu.