Pjesmom „Najljepši cvijet“ Adi Šoše najavljuje prvi solistički koncert u Sarajevu 4. augusta

"Najljepši cvijet" naziv je osmog singla kojim su Adi Šoše i producent Amil Lojo finalizirali prvi album i sa kojim najavljuju prvi veliki koncert u Sarajevu 4. augusta u klubu "Cinemas" (Sloga).

Izdvojena pjesma

- Ako bih morao da izdvojim jednu od svih pjesama koje sam napisao , to bi definitivno bila "Najljepši cvijet". Napisao sam je još prije nekih 10-ak godina i bilo je nekoliko ozbiljnih pjevača koji su bili zainteresovani da je snime, ali pjesma kao da je čekala Adija i mnogo sam sretan što je on na kraju i snimio. Mislim da je ovo pjesma na duge staze i duboko vjerujem da će naći svoj put do slušaoca - ističe autor i producent Amil Lojo.

Adi je sa svojim bendom ovog ljeta imao jako zapažene i dobro posjećene koncerte u Zagrebu, Trogiru, Daruvaru, Dubrovniku, Mostaru, Bihaću, Podgorici, Nikšiću, a sada je vrijeme za prvi solistički koncert i u Sarajevu.