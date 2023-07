Tea Tairović za "Avaz" o koncertu u Sarajevu, pjesmama, porodici, kolegama: Ne mogu da uskladim privatno i poslovno

- Njihovi utisci i komentari su sve i to je nešto što ne može da se isfolira. Publika je rekla da je to odličan album i ja sam zadovoljna time – govori Tairović.

Sarajevski klubovi svoj repertoar ne mogu da zamisle bez pjesama s novog albuma Tee Tairović, a ona nam je sada otkrila da jedva čeka doći u Sarajevo, s obzirom na to da je najavila solistički koncert u dvorani u Skenderiji za 9. decembar.

View this post on Instagram

Kreativni zanos

Album „Balerina“ broji deset pjesama, od kojih je jedna duet s mladim reperom Voyageom, a ova kolaboracija je mnoge iznenadila s obzirom da dolaze iz različitih muzičkih žanrova, ali publika ih je nagradila milionskim pregledima na online platformama.

Za naš list Tairović je istakla da publika može da očekuje mnoštvo noviteta, jer, kako kaže, ona uvijek radi na novim pjesama, te da mir pronalazi u tom kreativnom stvaranju.

- Stalno radim na novim pjesmama i kada se ne bavim tim, ne osjećam taj neki mir. Volim da sam u procesu stvaranja, i tom kreativnom zanosu. I sve dok me drži ja ću da radim, kada to malo splasne i ja ću da prikočim. Jedva čekam da tim novim pjesmama pokažem i tu stranu sebi i to ko je još Tea Tairović – otkriva nam pjevačica.

Iako je najavljena pjesma s Sanjom Vučić, nekadašnjom članicom grupe „Hurricane“, Tea je istakla da postoji još nekoliko kolegica s estrade s kojima bi snimila duet, ali da ne želi trenutno nikoga posebno da ističe, jer bi nekoga zaboravila. Osvrnula se i na tu neku posebnu pjesmu, te kaže da ne kalkuliše, već ako se desi pjesma, desi se.

Kao učesnica u najvećem muzičkom takmičenju u regionu „Zvezde Granda“, gdje je relativno mlada uplovila, te stala pred tadašnju postavku žirija, koju su činili Jelena Karleuša, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Dragan Stojković Bosanac, Tea kaže za sebe da se promijenila od tada, odnosno postala zrelija.

- Smatram da sam od „Zvezda Granda“ do danas jako sazrela i mislim da je bitno da se čovjek mijenja nabolje, jer samo se budala ne mijenja – kazala je Tairović.

Velika podrška

Kroz takmičenje publika je mogla da upozna i njenu majku, te još tada da zaključi da joj je ona najveća podrška, jer nije bilo epizode kada njena majka nije navijala za nju iz bekstejdža.

- Pored majke, podrška su mi otac, baka, ali i cijela uža porodica. Od prvog dana. Ali tu je i menadžer koji je od početka uz mene. Dobar smo tim i toliko smo bliski da smo počeli i isto da razmišljamo – ispričala je Tairović.

Snimanje pjesama i spotova za novi album je bilo iscrpljujuće, a ova mlada pjevačica ne staje, te već punom parom radi ljetnu sezonu, što ne ostavlja puno prostora za privatni život, druženje s prijateljima, ali i upoznavanje nekog ko bi mogao biti potencijalni ljubavni partner.