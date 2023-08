Pjevačica Sara Jo za "Avaz" o ljubavnom životu, karijeri i kolegama: Mislila sam da sam popila svu pamet ovog svijeta

Popularna pjevačica Sara Jovanović (30), poznatija kao Sara Jo, konačno se, nakon mnogo vremena, može pohvaliti novim albumom.

Pjevačica koja je rođena u Rimu, a s adresom u Beogradu, u ispovijesti za „Avaz“ je veoma otvoreno govorila o karijeri, kolegama, privatnom životu... Ispričala je na čemu sve novom radi, ali i kako je biti u vezi s nekim iz svijeta poznatih.

Novi svijet

Takmičila se u „Prvom glasu Srbije“ te je ovu državu predstavljala i na Evroviziji u sklopu grupe „Moje tri“. Međutim, nije nastavila karijeru u bendu, već je odlučila sama graditi svoj put.

Kada se osvrnete na početak karijere, šta je to što se promijenilo kod Vas i jeste li shvatili šta nosi estrada?

- Ne priča se onoliko koliko bi trebalo, a naročito ne u mjeri u kojoj bi bilo korisno mladim ljudima koji žele da se bave ovim poslom, a to je da pravo takmičenje počinje tek kad se završi ono zvanično u kome ste učestvovali. Naravno, talent je vrlo važan, zbog njega ste i dospjeli u taj šou, ali kad se on završi, postane ti jasno da je još toliko toga potrebno. Moraš da sam otkrivaš kako funkcioniše muzički svijet, jer te naše produkcije u njega, uglavnom, ne uvedu na način na koji bi trebalo. Budući da ste prepušteni sami sebi, morate računati da će vam biti potrebno određeno vrijeme da se tom novom svijetu prilagodite. Istovremeno, budući da su ta takmičenja vrlo gledana, ljudi od vas mnogo očekuju. Kad se doda činjenica da ste izuzetno mladi, razumljivo je što vam sve to stvara veliki pritisak.

Usponi i padovi

Koliko je činjenica da ste vrlo mladi ušli u estradni svet utjecala na Vas?

- Kad imate osamnaest godina, ne mislite da ste vrlo mladi, vjerujete da ste popili svu pamet ovog svijeta. I sam početak i sve što je uslijedilo utjecalo je na mene kao izvođača, ali i kao osobu. Najkraće rečeno, bilo je uspona i padova, neki su bili lakši, neki teži, ali sam sve vrijeme nastojala da zadržim fokus na onome što sam željela. Imala sam kraj sebe prave ljude, koji su mi pomagali, a i danas su mnogi tu. Mada bih nekih poznanstava mogla da se sjećam uz negativni predznak, želim da ih posmatram kao neku vrstu lekcije, pa čak i nešto što je ubrzalo moje sazrijevanje.

Ima li više razumijevanja od Vašeg partnera Žige Sotlara, s obzirom na to da je i on jednim dijelom dio estrade?

- Zapravo, ne znam da li je lakše ili teže što je moj partner uspješan koreograf, koji tokom godine ima nekoliko ozbiljnih projekata, koji podrazumijevaju opsežne pripreme i putovanja. Uspijevamo da se uskladimo, jer ne gubimo iz vida da u pojedinim trenucima nešto mora da se žrtvuje. Recimo, prošlo ljeto je meni bilo radno kao nijedno do tada, a Žiga je, srećom, bio malo slobodniji, pa smo često zajedno putovali. On je sve vrijeme bio moja podrška, a svaki trenutak slobodnog vremena je bio rezervisan za nas. Za funkcionisanje naše veze potrebna je dobra organizacija, ali i nešto mnogo važnije, a to je velika želja da ona uspije.

Trud i ljubav

Izbacili ste novu pjesmu, kako ste zadovoljni prolaskom kod publike?

- Pjesmu „U glavi“ najavila sam u januaru na MAC-u, a spot za nju se pojavio samo dva dana poslije izlaska mog prvog albuma „Bez kontrole“. Bila sam veoma uzbuđena i zbog spota i zbog cijelog projekta. Prvih nekoliko dana poslije promocije albuma provela sam čitajući poruke bliskih ljudi i publike. Bila sam presretna što su prepoznali trud i ljubav koju sam u njega uložila, a dodatno sam bila emotivna zato što smo ga tako dugo radili.

Da li je bilo sujete i podmetanja nogu od kolegica, ali i kolega?

- Što se sujete tiče, mislim da postoji u svakom poslu. Možda bismo, čak, mogli reći da je vrlo mala količina sujete zdrava, jer može da te inspiriše i podstakne da se više angažuješ u svom poslu. No, nije isključeno da je ovo posljedica mog nastojanja da uvijek u svemu vidim nešto dobro. Čak i kad sam bila mlađa, smatrala sam da je muzički svijet toliki da za svakoga ima dovoljno mjesta.

Drugačija sam privatno



- Najsporija osoba na svijetu. Znatno sam smirenija, sporija, a energija je gotovo sušta suprotnost onoj koju imam na sceni. Mnogi se iznenade kad me upoznaju ili kad počnu da se druže sa mnom, jer očekuju energičnost na koju su navikli gledajući me tokom nastupa. Međutim, privatno sam najčešće u zenu - kazala je Sara.