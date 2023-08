Od elektronske muzike do sevdaha

No, osim filmova zbog kojih gosti i dolaze u Sarajevo, noćni život u Šeheru će biti u fokusu svakog posjetioca koji, osim što želi pogledati dobar film, želi se dobro i zabaviti.

Osim poznatih ličnosti iz svijeta filma, sporta, estrade koje su najavile svoj dolazak, u Sarajevu se očekuje mnoštvo turista iz cijelog svijeta, koji su na vrijeme “čekirali“ karte za bh. prijestonicu, koja će od 11. do 18. avgusta zasigurno biti centar evropskih dešavanja, zbog održavanja 29. Sarajevo Film Festivala.

Centar noćnog života za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala uvijek je bio Ajfelov most na Skenderiji, koji je od 1. do 18. avgusta preimenovan u Kinđetov most. Udruženje "Mirza Delibašić - Kinđe" organizira izvanredan program u avgustu, prilagođen svim starosnim kategorijama.

Ove godine, u sklopu programa na Kinđetovom mostu, od 11. do 18. avgusta bit će upriličen „Music stage“.

„Zana“ u utorak

Najavljeni su koncerti izvođača iz regije. A, među ostalima, nastupit će „Zana“, „Sevdah baby“, Indira Forza, „Elemental“. Već 11. avgusta publika će moći uživati uz „Who see“. Dan kasnije, 12. avgusta, posjetioce će zabavljati „St. Louis“ bend. Nedjelja, 13. avgust, rezervirana je za „Rock ko Fol“, a 14. avgusta za sve ljubitelje dobre pjesme zapjevat će grupa „Elemental“. Grupa „Zana“ na Kinđetovom mostu će zapjevati u utorak, dok je za srijedu planirano učešće „Sevdah baby“. Publiku će u četvrtak „razdrmati“ Indira Forza, dok je posljednji dan festivala rezerviran za nastup „Alain B2B Coem B2B 2 ODD“.