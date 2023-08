Nakon srčanog udara Asim Bajrić za "Avaz": U pitanju su bile minute

Prije nekoliko dana dana estradnim krugovima proširila se vijest da je popularni i omiljeni pjevač narodne muzike Asim Bajrić pretrpio srčani udar. Samo nekoliko dana poslije tog događaja uspjeli smo Asima kontaktirati telefonom, a po glasu se moglo osjetiti da je još uvijek pod stresom zbog svega što mu se desilo. Taj poziv zatekao ga je u još bolničkoj postelji.

-Tako je to kada čovjek u životu o svemu više razmišlja i vodi računa, a ponajmanje o zdravlju. Barem je tako u mom slučaju do sada bilo. Ali, kada se čovjek najmanje nada dragi Bog mu pošalje opomenu i onda shvatiš da osim zdravlja ništa u životu nije preče. Još uvijek se nalazim u bolnici u Tuzli, a ono što se prije toga dešavalo bilo je kao na filmskom platnu. Naime, nakon vikenda koji je bio radan i stresan desilo se to što se desilo - rekao je na početku razgovora za "Avaz".

Na pitanje da li je prije srčanog udara osjećao neke zdravstvene probleme, Asim je iskreno odgovorio:

-Da, jesam. Trnule su mi ruke i noge, imao sam bolove u leđima, ali sve sam mislio da je to od previše posla, putovanja, stresa, kosti su me boljele. Ali, tješio sam sam sebe, da nije ništa ništa. Dvije noći prije pjevao sam na svadbi u Velikoj Kladuši, subota je bila Bugojno, a onda je uslijedila Busovača, zatim sam sa suprugom bio dva u Sarajevu. Nakon toga smo se vratili u Lukavac, tačnije kući u Poljice. Dan poslije, u utorak sam otišao sa rajaom u šumu da sjedimo, šetamo, da se družimo, vratili smo se negdje predvečer. Djeci sam rekao da idemo ranije na spavanje, a meni se u jednom momentu desi, da mi kroz čitavo tijelo kao roj mrava prolazi. Tu noć sam jedva, jedva izdržao. Nisam uopšte mogao spavati, te ujutro odmah pozovem jednu rodicu koja je medicinska sestra i koja poznaje okolne doktore da me odmah prime i izvrše kontrolu. Tada mi počne cijelo tijelo trnuti. Sreća bila je jedna doktorica u selu Poljice koja je imala aparat za kontrolu srca, kada me priključila njene prve riječi su bile: „Hitno, odmah u bolnicu“. Odmah su me prebacili na internu u „Plavu kliniku“, a tu me dočekao doktor Brkić i njegovi sinovi koji su iz mog sela i vrhunski stručnjaci. Uslijedio je pregled, a doktor Brkić mi je rekao da je u pitanju infarkt. Njegov sin me je odmah preuzeo i ugradio mi stent. Svi su mi rekli da sam bio jako hitan slučaj, u pitanju su bile minute, da sam malo zakasnio sada ne bismo nas dvojica razgovarali. Glavna srčana vena mi je bila kompletno začepljena.