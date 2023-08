Božo Vrećo nakon neprospavane noći: Voljeno Cetinje, rasplakali ste me...

Ljetna pozornica bila je ispunjen do posljednjeg mjesta, a snimci koji su osvanuli na društvenim mrežama jasno ukazuju na to da se desila magija.

- Voljeno Cetinje, u srcu si mom. Rasplakali ste me i ispunili beskrajnom ljubavlju. Uvijek ću vam doći! Majčica presretna! Uskoro snimam spot i eto me ponovno na Rijeci Crnojevića, a do narednog koncerta – dubok naklon gradu Cetinju i prekrasnoj prijateljskoj organizaciji. Volim vas jako! Ljetnja pozornica ispunjena do posljednjeg mjesta, kakva čast - piše Božo na Instagramu.

Dodaje kako je koncert bio toliko divan i svuda oko njega su trčkarala i plesala dječica.

- Hvala vam što ih odgajate s ljubavlju i sa takvom nježnošću sa kojom su me pratili, grlili, dodirivali kao nekog vilenjaka i vilu iz bajki. Koliko divno - očaran je interpretator sevdaha.