Božo Vrećo progovorio o bolesti s kojom se bori: Imao sam veliki napad i tada sam shvatio šta je

- Prvi put sam tada imao veliki napad i shvatio od čega bolujem. Kao u svemu u životu, morao sam pronaći nekakvu snagu. Moja sinergija s Bogom je neuništiva i kao takva je toliko jaka da mogu sve prebroditi. Sve što mi je nekada smetalo, titranje lišća u prirodi, reflektori u studiju, na koncertima i stajanje u visokim potpeticama me je moglo spriječiti, ali nije - objasnio je Vrećo.

Dotakao se i svoje majke i njegovih nastupa.

- Većinu stvari mi je moja majka sašila, a ono što je najbolje bilo u djetinjstvu je činjenica da sam odrastao slobodan. Sjajno je to kada vam roditelj ne krati krila i bude vam oslonac. Sevdah je mene odabrao. To nije nešto što sam ja želio, mene je on odabrao kao svog partnera i kao nekoga ko će prezentirati sevdah drugačije od svih - dodao je.

Mama mu je najveći oslonac, kao i on njoj.

- Mama mi je beskrajna snaga, hrabrost, ljubav i brižnost. Uloge su se zamijenile i na neki način kao da sam se brinuo o svom djetetu. Tako sam mogao i spoznati koliko je jaka veza između majke i dijeteta, koliko je neraskidiva i posebna. Nadjačava sve boli, strahove i sumnje. Bio sam tu, konstanta koja nije pokazivala strah, nemogućnost i pokolebljivost, bio sam jak poput stijene i mogla se osloniti na mene s povjerenjem i sigurnošću – priznao je Vrećo.