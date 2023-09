Milan Stanković se vraća na scenu: Boravio u Sarajevu, moguća saradnja sa Jalom i Bubom

Milan Stanković prije nekoliko dana tajno je boravio u Sarajevu, odakle je otišao pravo iz Beograda, gdje priprema pjesmu s kojom će se vratiti na estradu, piše Kurir.rs.

Kako Kurir saznaje od dobro obavještenog izvora, pjevač je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proveo tri dana, a ovu priliku je iskoristio kako bi se navodno vidio sa svojim bivšim saradnicima Bubom Corellijem i Jalom Bratom, koji su mu 2020. uradili četiri pjesme, koje su bile veliki hitovi.

- Sve je oduševila vijest da će se uskoro na velika vrata vratiti na estradu singlom čiji je kantautor i koji je snimio na nagovor svoje kolegice i prijateljice Jelene Karleuše. Sad je baš u kreativnom zanosu otkad se vratio iz manastira, pa je riješio da se u narednih nekoliko mjeseci u potpunosti posveti muzici. Iz tog razloga prije nekoliko dana je poslovno boravio u Sarajevu, a kako on svaki potez krije već godinama, navodno je tu priliku iskoristio i kako bi se u tajnosti sastao sa svojim bivšim saradnicima Bubom i Jalom, s kojima je prekinuo saradnju jer je svojevremeno odbio da ga njihov menadžerski tim uzme pod svoje – priča izvor Kurira i dodaje:

- Milan nikad nije imao problema s njima dvojicom. Jako su lijepo sarađivali i ta saradnja bi se nastavila da tada nije bilo problema i navodnih ozbiljnih prijetnji koje je počeo da dobija od bosanske mafije, to jest od sarajevskog kriminalnog miljea, koji je usko povezan s Bubom i Jalom, a koji je u to vrijeme vodio njihovu karijeru. On je tad odlučio da je za njega najbolje da se povuče sa estrade, da nestane iz javnog života i posveti se duhovnom životu i obilasku manastira. Sad kad je odlučio da se opet aktivira, ali i kada su oni prekinuli saradnju s dugogodišnjim menadžerom, ponovo su navodno uspostavili kontakt i vrlo brzo se dogovorili da se vide i popričaju o eventualnoj poslovnoj saradnji. Da li će biti nešto od toga, vidjet ćemo u narednom periodu, ali je sigurno da bi obnavljanje ove saradnje izazvalo pravi bum na našoj sceni - završava Kurirov izvor.