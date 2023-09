Majka Britni Spirs tvrdi da je zbog kćerke zapala u finansijske probleme

Lin je kasnije povukla zahtjev vezan za isplatu od 660.000 dolara koje je tražila od kćerke, a izvor pomenutog medija tvrdi da je to uradila kako bi barem malo popravila odnose sa kćerkom.

- Ovo je bio posljednji ekser u kovčegu za Lin. Više nije mogla da se svađa sa Britni i znala je da nije u redu da od nje traži da plati svoj račun za advokata od pola miliona dolara, s obzirom na to kroz šta je Britni sve prošla. Ne samo to, Lin je zaista pokušavala da popravi svoj odnos sa Britni, a uzimanje još novca od nje nije bio način da se to uradi - tvrdi izvor.

Iako je u maju ove godine Britni na Instagramu otkrila da je majka bila kod nje u Kaliforniji i da su izgladile odnose, izvori dobro upućeni u situaciju tvrde da je pop zvijezda opet prekinula kontakt sa svojom porodicom, nakon razvoda od Sema Ašgarija.

Za sada ni jedna ni druga nisu komentarisale ove navode.