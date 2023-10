Tereza Kesovija slavi 85. rođendan: Život kao na filmu, a avgustu je imala infarkt

A privatni život ove dive bio je buran. Prvog supruga Miru Ungara (83) upoznala je za vrijeme studija na Akademiji, a s njim je dobila i sina Alana. No, njihov brak nije potrajao. Drugi suprug bio joj je hrvatski vaterpolist Ronald Lopatny od kojega se razvela nakon što je on, navodno, u svađi uvrijedio njezinu pokojnu majku što je dovelo i do fizičkog obračuna.

Smatra kako ima puno ljudi kojima je teže nego njoj

Krajem avgusta, kako pišu 24 sata.hr, javnost je šokirala vijest da je Terza završila u bolnici. Pjevačka diva ne voli da se o tome piše, nije ni tad htjela. Rekla je tek da "nije bilo dobro", ali da se doktori dobro za nju brinu i da će uskoro kući. Onaj dio o kojem nije željela da se govori, jer smatra kako ima puno ljudi kojima je teže nego njoj, jest da to nije bila "obična vrtoglavica" nego infarkt.

- Istina je, bio je to infarkt i, da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo. Išla sam na koronografiju, pa to strašno boli, to je neopisivo. No sad je dobro, pazim se i idemo dalje - snažnim je glasom govorila Tereza ranije.