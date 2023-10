Ovo je jelovnik Saše Kovačevića: Zato pjevač ima tijelo iz snova

Saša trenira pet do šest puta nedjeljno u ovisnosti od poslovnih obaveza i putovanja.

Saša Kovačević izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu, a na njegovom tijelu ocrtava se svaki mišić. On godinama ide u teretanu, posvećen je napornim treninzima, ali vodi računa i o ishrani. On se zdravo hrani što je također doprinijelo da savršeno izgleda i da se odlično osjeća.

Kako je jednom prilikom ispričao, ima dana kada su mu „oči gladne”, pa bi pojeo nešto slatko, ali se u tim trenucima kontroliše i ne odstupa od pravila koje je sebi nametnuo.

Dnevni jelovnik Saše Kovačevića

Doručak: 8 do 10 jaja (1 do 2 žumanca, ostalo samo bjelanca) ili tunjevina, 2 do 3 kriške tostiranog hljeba i salata

Ručak: piletina, puretina ili biftek, barena riža i salata

Večera: Riba