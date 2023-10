Muškarac optužen za ubistvo Tupaka Šakura se pojavio na sudu

Dvejns Dejvis (Duane "Keffe D" Davis), bivši vođa bande optužen za ubistvo slavnog repera Tupaka Šakura (Tupac Shakur) 1996. godine, pojavio se prvi put na sudu u Las Vegasu. Ročište je zakazano za 19. oktobar. Podsjetimo, 60-godišnji Dejvis optužen je po jednoj tački za ubistvo smrtonosnim oružjem. Policija kaže da je isplanirao pucnjavu u kojoj je ubijen Tupak nakon što je njegov nećak ranije bio uključen u tučnjavu s Tupakom u kockarnici. Dejvis je uhapšen krajem septembra u blizini svoje kuće u Las Vegasu.

Tupakova sestra: Ovo je ključni trenutak

Greg Kading, penzionisani policijski detektiv iz Los Anđelesa koji je proveo godine istražujući Tupakovo ubistvo, rekao je da nije iznenađen hapšenjem Dejvisa. Svi drugi izravni osumnjičenici ili sudionici su mrtvi, kazao je Kading. Tupakova sestra Sekjiva Šakur (Sekyiwa "Set" Shakur) opisala je optužnicu kao pobjedu.

- Ovo je bez sumnje ključni trenutak. Važno mi je da svijet, država, pravosudni sistem i naš narod priznaju težinu smrti mog brata, sina moje majke, sina mog oca - rekla je.

Na sudu je tužitelj Mark DiaĐikomo (Marc DiaGiacomo) opisao Dejvisa, bivšeg vođu ulične bande South Side Compton Crips, kao zapovjednika na licu mjesta koji je naredio Tupakovu smrt. Na konferenciji za novinare policijski službenik Džejson Džohanson (Jason Johansson) rekao je da se upornost policije u istrazi na kraju isplatila prije nego što je objasnio što je dovelo do otkrića.

Kako je Dejvis otkriven?

Naime, Orlando Anderson, osumnjičenikov pokojni nećak, i Tupak sudjelovali u tučnjavi u kockarnici malo prije nego što je reper ubijen 7. septembra 1996. Umro je u bolnici nekoliko dana kasnije. Džohanson je novinarima pokazao snimke hotelskih sigurnosnih kamera na kojima se vidi kako je Anderson pretučen. Rekao je da je to na kraju dovelo do osvetničkog pucanja na Tupaka dok je čekao u svom automobilu na crvenom svjetlu.

Policija kaže kako je vrlo brzo postalo očito da se radi o zločinu vezanom uz bandu, a slučaj je više puta istraživan. No tek 2018., kada su u javnost izašle nove informacije, slučaj je ponovno zaživio. Policija je također spomenula Dejvisovo vlastito priznanje medijskim kućama da je bio u vozilu iz kojeg je pucano. Na istoj konferenciji za novinare šerif Kevin Mekmahil (McMahill) rekao je da je Tupakova porodica 27 godina čekala pravdu.

- Bilo je mnogo ljudi koji nisu vjerovali da je ubistvo Tupaka Šakura važno za ovu policijsku upravu. Ovdje sam da vam kažem - to jednostavno nije bilo tako. Naš cilj u policiji uvijek je bio da pronađemo one koji su odgovorni za Tupakovo nasilno ubistvo - dodao je šerif.

Dejvis je otprije poznat istražiteljima jer je ranije priznao da je bio u Kadilaku iz kojeg je pucano na Tupaka. Sebe je opisivao kao jednog od posljednjih svjedoka pucnjave. Hapšenje je obavljeno dva mjeseca nakon što je policija iz Las Vegasa pretresla dom njegove supruge u susjednom Hendersonu, a tražila je predmete koji se tiču Tupakova ubistva.

Policija je objavila kako je tada uzela više kompjutera, mobitela, hard diskove, časopis Vibe s Tupakom na naslovnici, nekoliko metaka, fotografije i Dejvisove memoare pod nazivom Compton Street Legend.

Tupak je ubijen prije 27 godina

Podsjetimo, Tupak je ubijen 7. septembra 1996. godine. Bio je u BMW-u koji je vozio osnivač Death Row Recordsa Marion "Suge" Najt (Knight). Dok su čekali na semaforu, pokraj njih se zaustavio bijeli Kadilak i počela je pucnjava u kojoj je Tupac više puta pogođen. Preminuo je sedam dana kasnije.

Šakurov četvrti album All Eyez On Me u tom je trenutku bio na vrhu ljestvice te je prodano oko pet miliona njegovih primjeraka. U vrijeme ubistva bio je u svađi s muzičkim rivalom Bigijem Smolsom (Biggie Smalls), poznatim kao Notorious B.I.G, koji je smrtno stradao u martu 1997. Dejvis je zadnja živa osoba koja je bila u vozilu iz kojeg je pucano na Tupaka.