Otac Britni Spirs u bolnici: Bori se s jakom infekcijom

Otac Britni Spirs (Britney Spears), Džejmi Spirs (Jamie), trenutno je u bolnici zbog ozbiljnog zdravstvenog problema - već neko vrijeme bori se s teškom infekcijom, objavio je Page Six.

Niko nije otkrio konkretnu dijagnozu

- Radi se o zaista jakoj infekciji, tako ozbiljnoj da je morao na operaciju. U bolnici je već sedmicama, i to na specijalnom odjelu infektologije - rekao je neimenovani izvor.

I drugi neimenovani izvor potvrdio je loše zdravstveno stanje 71-godišnjeg Džejmija ali niko nije otkrio konkretnu dijagnozu.

Daily Mail je nedavno pisao kako je Džejmi Spirs, koji je imao problema s alkoholom, ovo ljeto proveo na rehabilitaciji, no Page Six tvrdi da to nije istina.

Bubrezi mu ne rade kako treba

On je prije nekoliko mjeseci doista bio hospitaliziran, no ne zbog alkoholizma, nego zbog komplikacija operacije zamjene koljena koju je imao prije 16 godina.

To je samo dio njegovih zdravstvenih problema - 2018. završio je u bolnici zbog puknuća debelog crijeva, a sada mu ni bubrezi ne rade kako treba.