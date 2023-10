Kultna jakna Majkla Džeksona na aukciji u novembru

Kultna jakna koju je nekada nosila pop zvijezda Majkl Džekson (Michael Jackson) trebalo bi da se nađe na aukciji u Londonu u novembru, prenio je BBC.

Jaknu je nosio u reklami za Pepsi 1984. i nalazi se među više od 200 komada predmeta koji se prodaju.

Tokom jednog snimanja Džeksonu se zapalila kosa

Vrijednost crno-bijele kožne jakne, izrađene po narudžbi za Džeksona za reklamu, između je 200.000 i 400.000 funti.

Iz prve je u nizu reklama za bezalkoholno piće u kojima je bila superzvijezda.

Reklama se danas najviše sjećaju jer se tokom jednog snimanja Džeksonu zapalila kosa i zadobio je opekotine nakon problema s pirotehnikom.

Ali, tom je prilikom na sebi imao drugu jaknu.

Umetak za kosu u obliku košnice

Predmet će se naći na aukciji prodavaca kostima i rekvizita Propstore, zajedno sa La Rocka jaknom Džordža Majkla, koju je nosio dok je svirao duet sa Aretom Franklin 1987.

Na toj aukciji će također moći da se kupi umetak za kosu u obliku košnice, koji je Ejmi Vajnhaus koristila 2007. za muzički video You Know I’m No Good, pjesme s njenog posljednjeg albuma Back To Black.