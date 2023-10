Džejla Ramović o fenomenu Aleksandre Prijović: Ljudi uživaju u njenim koncertima

View this post on Instagram

Otkrila je i šta misli da je ključ Aleksandrinog uspjeha:

- Naporan rad, trud koji traje godinama, zalaganje i ovakve pjesme, naravno i glas!.

Aleksandra je nedavno izjavila da ne želi da je nazivaju srbijanskom pjevačicom zato što je ona "pjevačica svih" i voli sve. Neki ljudi su joj zamjerili ovu izjavu.

-Ja sam shvatila poentu i šta je ona željela da kaže. Ona je rođena u Hrvatskoj i mnogo vremena je tu provela. Mislim da je isključivo to bila njena poenta, da nije imala lošu namjeru u svakom slučaju. Ispratila sam sve to. Mislim da je to bespotrebno i ne treba ona da se bavi time, ti ljudi koji se bave time neka se bave. Svakako ne vidim da je to nju nešto usporilo ili da joj je pokvarilo neki plan, to je samo jedno mišljenje u nizu mišljenja - kazala je Džejla.