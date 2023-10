Šako Polumenta za “Avaz”: Tetkina gitara mi je dala nafaku

Šako Polumenta nedavno je boravio u Sarajevu, kada se i ekipa „Dnevnog avaza“ susrela s ovim crnogorskim pjevačem.

On je tom prilikom otvoreno govorio o skandalima koji su obilježili njegovu karijeru, lijepim, ali i ružnim uspomenama koje ga vežu za Sarajevo.

- Sarajevo je grad gdje sam rastao i gdje je moj brat trenirao fudbal za Željezničar. Tu mi je tetka kupila prvu gitaru. Ta gitara mi je dala nafaku i podsticaj da se bavim muzikom. Uz tu gitaru sam naučio melodiju, oblikovao vokal i glas – kazao je Polumenta.

Mnogo skandala

Njegovu karijeru je pratilo mnogo skandala.

- Neke stvari nisu bile baš po ukusu za moju porodicu. Oblikovanje mog imena i ono kako su me predstavljali mediji je bilo takvo da ni ja sam sebe nisam mogao da prepoznam, a ne ljudi koji me ne poznaju – kazao je Polumenta.

Pjevač često posjećuje Sarajevo, ali ne samo poslovno.

- Mnogo sam novca i vremena uložio da bi izgradio ono što jesam. Malo ću smanjiti gostovanja te ću birati elitnija mjesta, sa visokom normom i vodit ću računa da na prava mjesta veliki broj ljudi fokusiram, sam sebe i da to medijski lijepo eksploatišem– kaže Polumenta.

Rekao nam je da novu pjesmu možemo očekivati veoma brzo, možda čak u toku sljedećeg mjeseca.

- Radim svašta nešto, oblikujem stare pjesme u novim aranžmanima, energiji. Mnogo pjevača pravi nastupe na osnovu mojih pjesama što je meni veoma drago i te pjesme su dobile neku novu dimenziju, ali je moja dimenzija ostavila poseban pečat. To ne može niko otpjevati kako sam to ja otpjevao i poslao publici. Tako da ću stare pjesme obraditi u novim aranžmanima. Radim uporedo stare i nove pjesme. Možda krenem odmah sa koktelom starih pjesama u novom obliku. Bit će to dobro za klubove. Toliko sam zadovoljan i sretan da mnogo dobrih pjesama imam na novom albumu. Ne znam da li ću jednu ili dvije nove pjesme pustiti do Nove godine – kaže Polumenta.