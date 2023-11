Brano Likić: Možda je danas moderno mrziti susjede, ali ja ih ne mrzim

- Ja se uopšte ne okrećem unazad, nego stalno gledam naprijed, ali kad pomislim o tome šta se dešavalo u mom životu, onda kažem: „Bio sam jako hrabar“. Usudio sam se uraditi neke stvari koje drugi nisu, jer su oni kalkulisali, a ja sam slijedio svoj kreativni instinkt i išao naprijed sa svojim pjesmama. Jedan od ilustrativnijih primjera je ploča "Profesija muzičar" koju sam objavio 1981. godine. Naime, ja sam tada imao svoj studio, ali sam se i zaposlio, jer to je bio običaj u to doba - da se čovjek zaposli kad ima fakultet i kad je oženjen. Na tom poslu sam bio godinu i po i dao otkaz, a potom, kao svoj obračun s tim udruženim radom, objavim album "Profesija muzičar" na kome pjevam o radnom danu, i kažem „uuu radni dan“, i to onda skinu s Radio Sarajeva, kažu da ne može, gdje ću radnom danu „uuu“. Pa imam refren: „Sjedim u kavezu od sedam do tri, radim nešto, a ne radim ništa, mislim na vikend, a ne mislim o tom šta biva sa životom“... Pa dolazi pjesma "Mirno idem krivim putem" , koja je evo poslije 30 godina postala ogroman hit. A u to vrijeme, kad sam je uradio, u „Diskotonu“ su mi rekli da to nije komercijalno. Znači, suština je: slijedite svoj instinkt, nemojte slijediti trendove, ko slijedi trendove, taj je propao. Trend sam ja, onaj momenat kako se ja osjećam, tako i ovaj džez album, tako i sve što radim.

Vrlo ste aktivni i dalje, stvarate nove kompozicije, putujete, nastupate...

- Ovo što sada radim je nekako najznačajnije, jer sam napravio "kreativnu koaliciju". To je skup ljudi koji neke stvari znaju bolje od mene, naročito u riječima. I vi onda imate taj filter, da ocijeni ili dopuni to što ste uradili, a konačno - lijepo je biti u društvu. Kreativna koalicija se rasprostire od Kanade do Australije, njeni članovi žive na svim merdijanaima, i ja zakuham neku priču i onda oni daju svoje doprinose, prolazi to kroz njihove filtere i svi smo sretni i zadovoljni iz razloga što smo složili neko djelo. A djela ostaju, pjesme ostaju... Sada mi pade na pamet kako oni Laponci, na sjeveru Evrope, kad se rađaju, svaki dobije svoju pjesmu od nekoliko redaka koja se zove jojki i ona ih prati do kraja života. I to mi je uvijek bilo u glavi - roditi se s nekom pjesmom, i živjeti s njom. Mene vežu za pjesmu "Nemoj meni braniti, moja nano". Ja sam napravio mnogo bolje pjesme, pametnije, ali me ona stalno prati, ne može se čovjek odbraniti tog hita. Kad čovjek ima taj jedan hit, onda ga on prati cijelog života.

Živite po svijetu, na više strana, ali često ste i u našim krajevima?

- Već duži period živim na više strana, ali ja stalno živim tamo odakle potječem, znači u Hercegovini, odakle su moji preci. Tamo sam ili u stvarnosti ili u mislima. Pokrenuo sam jedan projekt, proizvodim čaj na čijoj je ambalaži, što bi rekli na naslovnoj strani, slika mog đeda Dušana. Taj čaj ima sedam trava i nosi naziv po mojoj pjesmi "Čovjek s juga". Jedan moj đed je umro mlad, u 35. godini, ali đed Dušan je poživio dugo i prenio mi je divne mudrosti. Mnogi ljudi ne znaju da je on koautor pjesama "Trči čule, neven čule", "Ajde dušo da igramo malo", "Tamo preko Dunava ima jedna koliba"... I njemu sam posvetio pjesme, kao što sam posvetio i svakom članu porodice, jer kad su se izdešavale ove stvari kod nas shvatite da vi nemate državu, da je država, ustvari, vaša porodica. I malo me to uzbudi, ali to je činjenica. Ja želim sad da doprinesem, u tom pravcu da stvaram i da nastavim da širim ljubav i to čemu sam naučen, da širim dobro i poštujem druge ljude.

U januaru album

Veliku pažnju izazvao je Vaš album „Football“, kako zbog same ideje, tako i zbog tih priča koje prate sve bh. fudbalere kojima su posvećene pjesme?