Prije 29 godina napustio nas je Milan: "Dječak iz vode" koji je odbio da pjeva u Banjoj Luci zbog rušenja Ferhadije

- Počeo sam da sviram u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu gdje smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno uticalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe. Oni su me naravno mlatili, i dolazio sam kući krvav, plačući, što je trajalo do 1970. kada smo se preselili u Beograd. U Sarajevu sam imao najboljeg prijatelja Amera sa kojim sam idući ulicom stalno pjevao Bitlse. Tada sam želio da kada porastem postanem jedan od njih. U tom periodu mnogo sam čitao, što mi je ostalo kao potreba i kasnije. Stalno sam mijenjao ukuse, čas bi mi se nešto svidjelo, a čas ne bi. Sjećam se da sam mahnito čitao Aleksandra Dimu i to ispod klupe za vrijeme časa zbog čega sam i oćoravio pa sam kasnije morao da nosim tegle na očima i nisam vidio bijelu mačku u mraku - pričao je Milan u emisiji "Tri želje za zlatnu ribicu" Ireni Mišović.