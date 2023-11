Pred zagrebačke koncerte: "Nikad neću slušati Priju, ali nema smisla da je neko zabrani"

Zahuktava se atmosfera pred pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni.

Na programu su početkom decembra, a očekuje se koncertni spektakl.

Dosad nikome nije pošlo za rukom da napuni pet Arena zaredom, tako da će popularna Prija postati rekorderka.

O njenoj popularnosti u Hrvatskoj se dosta govorilo u posljednje vrijeme, a jedan od onih koji nikako ne bi zabranio koncerte folk pjevačice je reper Vojko V.

U emisiji “Kod nas doma” na HRT-u, sjajni reper je nedavno kazao da je pobornik demokratije.

- Znači, ko god hoće slušati što god hoće, neka sluša koliko god puta hoće. Ona ne psuje, ne pravi nikakve probleme, pjeva o ljubavi. To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikada slušati. A da bih sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla. Samo se pravi kontra efekat, pravi se reklama dodatna – objasnio je reper.