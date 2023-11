Oglasila se Senidah: Čekala bih dragog Dinu Merlina čitav dan

View this post on Instagram

- U tišini čekala i čekala bih, čekala bih dragog Dinu Merlina čitav dan. SeniDino srce je puno. Thank you and I love you, Dino Merlin - napisala je na Instagramu te podijelila svoju fotografiju snimljenu prije izlaska na scenu te snimke nastale dok su pjevali duet "Dođi".