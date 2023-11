Majka Donne Ares za „Avaz“: Nisam mogla pet godina pošteno govoriti, a kamoli zapjevati

- Radili smo je lagano, bez pritisaka, a pošto on zna moj život, svaka riječ me opisuje. A mnogi su zaplakali – govori nam Ajka.

- Ja trenutno djelujem samostalno što se tiče snimanja pjesama i imam predivan ansambl „Prijatelji sa Une“ i s njima nastupam. U ponedjeljak smo imali nastup u Kulturnom centru u Bihaću, a gosti su nam bili „Banjalučki vez“ iz Banje Luke. Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a mi kasnije idemo njima u posjetu – kaže Kolaković.

Ožiljci nisu manji, ali naučiš živjeti s njima

Na koncu poručuje:

- Ako svojim primjerom mogu bilo kome pomoći ko trenutno proživljava najgore oluje, bit ću sretna, jer znam koji su to usponi i padovi. Nisam mogla pet godina pošteno govoriti, a kamoli zapjevati. Ali preko noći sam se digla i, baš kao oluja kad se smiri, našla sam neki mir. Ožiljci nisu manji, ali naučiš živjeti s njima. Pošto sam ja profesionalni muzičar, želim da ostane neki pečat iza mene. Meni nije bitno koliki će biti pečat, kao nekima, već me to čini sretnom – zaključuje Ajka.

Donna Ares preminula je 2. oktobra 2017. godine.