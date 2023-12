Indira Levak i Dženan Lončarević objavili duet

- Na prvo slušanje oduševila me energija, tekst i glazba koju potpisuju Neno Ninčević i Miroslav Buljan. Rekla sam ovo je moja pjesma i želim je otpjevati, ali sam jednako tako osjetila da je to duetska pjesma - ispričala je Indira uoči premijere pjesme i spota.

Pjesme "Lopovi u tami" prikazuje talente oba umjetnika u punom sjaju. Vrhunski izvođači s karizmom, melodija puna emocija i stihovi u kojima se svatko može prepoznati zasigurno će ispuniti očekivanja Indirine i Dženanove publike.

- Svaki muzičar već na prve taktove zna je li to to, a ja sam odmah kad mi je Miro poslao pjesmu znao da je želim snimiti. Volim Indirinu energiju, tu pozitivu i veselje koje nosi sa sobom. Indira je vrhunski profesionalac, uživao sam u suradnji i vjerujem da ćete to čuti na prvo slušanje", rekao nam je Dženan, pjevačka regionalna zvijezda i jedan od najljepših muških glasova na estradi.



Tekst pjesme "Lopovi u tami" potpisuje hitmejker Neno Ninčević, muziku i aranžman Miro Buljan, redateljica spota je Sandra Mihaljević.