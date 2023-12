Zoran Redžić za „Avaz“ o smrti Vlade Pravdića: Ostali smo još samo nas trojica

Cijeli region jučer je ostao zatečen viješću o smrti legendarnog klavijaturiste „Bijelog dugmeta“ Vlade Pravdića.



Vlado je umro uoči svog 74. rođendana, koji je trebao proslaviti danas, a posljednjih mjeseci, kako saznajemo, borio se s teškom bolešću.

Vlado je rođen u Sarajevu, a već sa šest godina počeo je učiti svirati klavir. Nakon završene srednje muzičke škole studirao je fiziku, koju je i završio.

Život u Americi

Prvi ozbiljniji muzički angažman imao je s „Ambasadorima“, s kojima je svirao sedam mjeseci. U proljeće 1971. godine pristupio je „Indexima“, zamjenjujući Ranka Rihtmana, koji je napustio grupu.

U postavi „Indexa“ Vlado Pravdić je bio do 1973. godine, do prelaska u grupu „Jutro“, kako se u to vrijeme zvala buduća grupa „Bijelo dugme“.

U jednom momentu Pravdić je napustio „Bijelo dugme“ i povukao se iz svijeta muzike, no s grupom je nastupio još nekoliko puta na velikim koncertima. Godinama je živio u Americi, a posljednjih godina boravio je u Splitu.

Njegov kolega iz prve postave „Bijelog dugmeta“ i višedecenijski prijatelj - basista Zoran Redžić veoma je pogođen viješću o smrti.

- Dolazio je kod mene. Viđali smo se. Znamo se još prije „Bijelog dugmeta“, svirali smo u „Jutru“ zajedno. To znači 1972.- 1973. godina. On je bio više „mamin sin“, u odnosu na nas, mi smo bili gulanferi. On je bio fino odgojen, pristojan, ljepuškast. Baš me iznenadilo - govori nam Redžić.