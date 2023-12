Seka Aleksić za "Avaz" ocijenila godinu na izmaku: Mužu smeta moja brzopletost, a meni njegova kašnjenja

Jedna od najvećih folk zvijezda na ovim prostorima Seka Aleksić je tokom našeg susreta u Beogradu ocijenila godinu na izmaku, najavila novu modnu kolekciju, ali i govorila o privatnom životu te suprugu Veljku Piljikiću.

Album u aprilu

- Godina kojoj se bliži kraj za mene je bila, prije svega, radna. Ništa se tu nije spektakularno desilo, osim, možda, ulaska u modu i modni svijet. Zaista sam mnogo radila, nastupala. Radim i na novom albumu, snimala sam serijal "Majke i snajke" i tako su dani tekli u svim tim obavezama. Sve je, u principu, bilo onako kako sam planirala i željela.

Imate li, možda, neostvarenih želja?

- Nemam ih, ja nisam osoba koja želi nešto pretjerano, ili veliko, tako da sve što sam poželjela, to mi se i ostvarilo.

Rekli ste da dugo radite na novom albumu... Imate li problema s pjesmama, odnosno tekstovima?

- Problem su tekstovi i autori koji nemaju toliko dobrih pjesama. Ne mogu da kažem da mi se ništa ne dopada jer nisam taj tip, ali već se zna da meni tekst, kada se svidi, nije me briga šta drugi kažu, jednostavno se za taj tekst "zalijepim" i baš me briga da li će ta pjesma biti hit ili neće. Definitivno fali autora i to je najveći problem, ja bih album završila još odavno da sam mogla da ga sklopim, odnosno da odvojim dovoljno pjesama koje mi se dopadaju, tako da ćemo vidjeti šta će dalje biti. Planiram da ga objavim u aprilu, a ako ne budem imala dovoljno dobrih pjesama, možda ćemo još pomjeriti.

Mirna i staložena

Da li Vas muž nervira, uradi li nešto što, po Vama, nije uredu?

- Kašnjenje je jedina stvar koja me nervira kada je on u pitanju. Ali se nekako borim s tim, naučila sam da ljude ne možemo mijenjati, na nama je hoćemo li ih prihvatiti ili ne.