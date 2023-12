Božo Vrećo: Kakav bih ja to bio čovjek da me vole svi ljudi?

Božo Vrećo je na društvenim mrežama objavio dio intervjua u kojem govori o predrasudama koje ljudi imaju prema njemu.

- Kakav bih ja to čovjek bio da me vole svi ljudi? To ne bi bilo uredu. Međutim, ja sam krenuo putem toga da me Bog voli. To je uvijek teži put. Bog je zapravo onaj kome ja sve dugujem – i svoju zahvalnost i svoju posvećenost, a samim tim, on je moj najveći kritičar - rekao je tokom gostovanja na Una TV.