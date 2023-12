Šerif Konjević se zaletio na mladića: "Nema više pljuvanja po čelu"

Bh. pjevač Šerif Konjević već decenijama puni kafane i hale širom svijeta. Tokom tih godina doživio je mnogo toga lijepog, ali i bio sudionik mnogih ružnih scena.

Iako je s godinama naučio kako se "skloniti" od incidenata i ne baš ugodnih događaja, ipak je na jednom nedavnom nastupu u Austriji doživio više nego neprijatnu situaciju.

Naime, dok je pjevao svoj veliki hit na binu se popeo jedan muškarac koji mu je zalijepio novčanicu na čelo. Šerif, kada je shvatio šta se dešava, zaletio se na mladića, kojeg je obezbjeđenje već obuzdalo, a onda mu poručio:

- Nemoj mi to raditi. To, ja ne dam nikome, na čelo, to pljuvanje – poručio je pjevač.