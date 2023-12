Otkazani koncerti Dragane Mirković u Areni

- S neizmjernom tugom prinuđena sam danas vam se obratiti. Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mjesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram vas obavijestiti da ću odložiti koncertne aktivnosti u sljedećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati odgoditi za 16. i 17. februar. Više od svega sam htjela na najljepši način uz vas koje volim i koji me volite završiti godinu i otpočeti svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumjeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola svijeta proputovali da bi bili uz mene, i potrudit ću se to vam nadoknaditi. Ulaznice kupljene za prethodne datume važit će za nove termine. U svoje i u ime porodice hvala vam na porukama saučešća, razumijevanja, podrške i ljubavi, neizmjerno nam znače. Voli vas vaša Dragana! - stoji u pjevačicinoj objavi.