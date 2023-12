Dejan Matić otvoreno za „Avaz“: Moja djeca se ni upola ne tuku kao što smo Saša i ja

- Kada sam bio klinac, bio sam povodljiv i kada pitaju ko je najjači i najbolji, uvijek sam govorio da sam to ja. Naravno, sada je to mnogo drugačije, ali majka me pita za moje sinove i kaže: „Da li je istina, sine, da se oni pokoškaju, potuku“, a ja kažem „ni 30 posto kao Saša i ja, tako da nemoj da se sekiraš“ - kazao je Dejan.

View this post on Instagram

Pozitivna energija

Njegova najveća inspiracija je, kako nam kaže, publika, a kada je privatni život u pitanju, onda je to porodica.

- U privatnom životu najveća inspiracija mi je moja porodica, moji dječaci, supruga. Oni mi pružaju nevjerovatnu podršku. Baš je neki dan starijem sinu bio rođendan, a ja sam radio dan prije u Sloveniji, pa potom u Austriji, nakon toga sam se vratio da ispoštujem prijateljevoj kćerki punoljetstvo. Sve se to desilo u nekih pola dana, pa sam toliko bio napunjen pozitivnom energijom kao da se to dešavalo pet dana, ali nijednog trenutka nisam osjetio umor. Toliko sam se dobro osjećao da je to nevjerovatno - rekao je Dejan.





Zaljubio sam se...

- Album će se možda zvati „ Jedna od milion“, zato što je to jedna pjesma, koju mi je poklonio moj prijatelj Sloba Miletić. Kada sam čuo, ja sam se zaljubio u pjesmu i pitao ga zašto on ne snimi, a on kaže da nema vremena te da će to biti poklon od njega. Ta pjesma stoji već tri-četiri godine i vrlo brzo će ugledati svjetlo dana, a kada izađu pjesma i album, shvatit ćete zašto „Jedna u milion“ - kaže Dejan.