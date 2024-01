Hrvatski muzičar tvrdi: Sve su nam hakirali i dobivamo izuzetno sablasne prijetnje

Mrle se oglasio i nakon što je pjesma "Babaroga" puštena na Hrvatskom radiju.

- Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više šta da kažem. ŠČ. Pun mi je k****. Cijeli dan me zovu novinari i razni idioti koji me pitaju za pjesmu "Babaroga". Kužim da ima neke elemente, na neku foru možda ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Ne znam što je, ja sam angažirao DORH i razne druge stručnjake. Naći ćemo tko je kriv, ko je to nama podmetnuo - napisao je tada na društvenim mrežama.