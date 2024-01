Brena mi se pakleno osvetila: Pjevača izbacila iz helikoptera, satima čamio s medvjedima i vukovima

- Oni su me malim helikopterom odveli na Durmitor i tamo su me spustili, rekli – mi samo preletimo, a ti maši i to je – to. Međutim, njih nije bilo tri sata, ja računam tu sam u divljini, tu su i vukovi i medvjedi, šćućurio sam se ispod nekog kamena, čekao hoće li se oni uopće pojaviti, vratiti. Nakon tri sata, ja sam naravno od sreće kada sam video helikopter mahao, rekli su mi da sam baš dobro odglumio…

Da osveta bude još bolja, spuštali su me niz litice, padine Crne Gore. Ja sam se tada nauživao straha. Nikada više me niko nije nagovorio da uđem u helikopter. Ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta. Breno, nisi otišla, žao mi je, bio sam bolji - kazao je Daniel u spomenutoj emisiji.