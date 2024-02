Brus Springstin se oprašta od majke: Umrla je u 98. godini

View this post on Instagram

Fanovi su dobro Brusovu njegovu majku jer je često išla na njegove nastupe, a on je plesao s njom na pozornici. Adeli je prije 13 godina dijagnosticirana Alzheimerova bolest.

- Moja majka voli plesati. Odrasla je 40-ih, a to je bilo vrijeme kada je ples bio egzistencijalni čin. Ona već 10 godina boluje od Alzheimera i to nam je puno oduzelo. Ali potreba za plesom nije ju napustila.

Ona ne može govoriti. Ona ne može stajati. Ne može se hraniti sama. Ali kad me vidi, uvijek je osmijeh. Još uvijek osmijeh. I još postoji poljubac. I tu je taj zvuk koji ispušta kad me vidi. To je samo zvuk, ali znam da znači "volim te" - rekao je Brus na nastupu na Broadveju 2021. godine.